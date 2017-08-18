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İşte futbolda, haftanın programı! Türkiye Ligleri...

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

A.A
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

 Süper Lig

Bugün:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

TFF 1. Lig

Bugün:
19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:
19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)
20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

20 Ağustos Pazar:
19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)
20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

21 Ağustos Pazartesi:
19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat) 

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