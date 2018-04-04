Fenerbahçe'nin 2018 model yeni takım otobüsü teslim edildi..İşte özellikleri
Fenerbahçe'de Rize'de yaşanan kurşunlama olayının üçüncü yıl dönümünde otobüsü yenilendi. Fenerbahçe yeni takım otobüsü, 4 Nisan Çarşamba günü teslim edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü için Almanya'da özel olarak üretilen takım otobüsü, kurşun geçirmez gövde, aktif acil fren sistemi gibi önemli özellikleri içerisinde barındırıyor
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, "Böylesine anlamlı bir günde otobüsün teslim töreni yapılıyor olması çok anlamlıdır. 4 Nisan 2015'te büyük bir facianın eşiğinden dönmüştük. O gün eğer şöförümüz Ufuk dirayetli davranmasaydı, o otobüs biraz ilerideki viyadükten aşağıya gitseydi, bugün burada bunları konuşamazdık. 3 senedir söylüyoruz, hala failler ortada yok. 3 senedir Türkiye'nin en büyük kulübünü katliam aşamasına getiren, otobüsü kurşunlayan insanlar ortada yok. Biz her 4 Nisan'da, nefesimiz yettiğince bunu söyleyeceğiz onlar da duymamaya devam edecek. O gün Fenerbahçemizi Allah korudu. İçimizin biraz soğuması için 4 Nisan 2015'in faillerini umarım bulurlar"
Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz de otobüsün devir teslim törenini bilerek bu tarihe denk getirdiklerini belirterek "Türk futbol tarihi adına 4 Nisan 2015 kara bir lekedir. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu otobüs şu anda sektörün en iyisi, en konforlusu ve en çevreci modeli. Didi döneminden bugüne, tam yarım asırdır Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz. İnşallah tam asır Fenerbahçe'ye hizmet etmek bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.
Otobüsün özellikleri
Fenerbahçe Futbol Takımı, Gürsel Turizm'in tahsis ettiği Mercedes-Benz Türk'ün Tourismo 15 RHD otobüsü Almanya'da Fenerbahçe için özel olarak tasarlandı. Aynı model otobüsün Türkiye'de de seri üretimine yakında geçiliyor.
Otobüs bir çarpışma durumunda, karşı aracı kendiliğinden algılayarak fren sistemini devreye sokmakta. Otobüs, aktif acil fren sistemi, şerit takip asistanı, ani manevralarda güvenliği sağlayan elektronik stabilite programı, patinaj önleyici sistemin yanı sıra camlar da 8 milim kalınlıkta kurşun geçirmez özellik taşımakta. Taş ve kurşun atılması durumunda cam parçalansa da kırılıp dökülmeme özeliğine de sahip.
Otobüsün önünde Aykut Kocaman, kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve otobüsün kaptan şoförü Cemal Karakış birlikte fotoğraf çektirdiler. Daha sonra da otobüsün kaptanı ile takım kaptanı yan yana basına poz verdiler.
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