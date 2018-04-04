Fenerbahçe'nin 2018 model yeni takım otobüsü teslim edildi..İşte özellikleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin 2018 model yeni takım otobüsü teslim edildi..İşte özellikleri
GeriFutbol Fenerbahçe'nin 2018 model yeni takım otobüsü teslim edildi..İşte özellikleri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Süleyman ARAT
04.04.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin 2018 model yeni takım otobüsü teslim edildi..İşte özellikleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'nin 2018 model yeni takım otobüsü teslim edildi..İşte özellikleri

Fenerbahçe'de Rize'de yaşanan kurşunlama olayının üçüncü yıl dönümünde otobüsü yenilendi. Fenerbahçe yeni takım otobüsü, 4 Nisan Çarşamba günü teslim edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü için Almanya'da özel olarak üretilen takım otobüsü, kurşun geçirmez gövde, aktif acil fren sistemi gibi önemli özellikleri içerisinde barındırıyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, "Böylesine anlamlı bir günde otobüsün teslim töreni yapılıyor olması çok anlamlıdır. 4 Nisan 2015'te büyük bir facianın eşiğinden dönmüştük. O gün eğer şöförümüz Ufuk dirayetli davranmasaydı, o otobüs biraz ilerideki viyadükten aşağıya gitseydi, bugün burada bunları konuşamazdık. 3 senedir söylüyoruz, hala failler ortada yok. 3 senedir Türkiye'nin en büyük kulübünü katliam aşamasına getiren, otobüsü kurşunlayan insanlar ortada yok. Biz her 4 Nisan'da, nefesimiz yettiğince bunu söyleyeceğiz onlar da duymamaya devam edecek. O gün Fenerbahçemizi Allah korudu. İçimizin biraz soğuması için 4 Nisan 2015'in faillerini umarım bulurlar"

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz de otobüsün devir teslim törenini bilerek bu tarihe denk getirdiklerini belirterek "Türk futbol tarihi adına 4 Nisan 2015 kara bir lekedir. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu otobüs şu anda sektörün en iyisi, en konforlusu ve en çevreci modeli. Didi döneminden bugüne, tam yarım asırdır Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz. İnşallah tam asır Fenerbahçe'ye hizmet etmek bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Otobüsün özellikleri
Fenerbahçe Futbol Takımı, Gürsel Turizm'in tahsis ettiği Mercedes-Benz Türk'ün Tourismo 15 RHD otobüsü Almanya'da Fenerbahçe için özel olarak tasarlandı. Aynı model otobüsün Türkiye'de de seri üretimine yakında geçiliyor.

Otobüs bir çarpışma durumunda, karşı aracı kendiliğinden algılayarak fren sistemini devreye sokmakta. Otobüs, aktif acil fren sistemi, şerit takip asistanı, ani manevralarda güvenliği sağlayan elektronik stabilite programı, patinaj önleyici sistemin yanı sıra camlar da 8 milim kalınlıkta kurşun geçirmez özellik taşımakta. Taş ve kurşun atılması durumunda cam parçalansa da kırılıp dökülmeme özeliğine de sahip.
Otobüsün önünde Aykut Kocaman, kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve otobüsün kaptan şoförü Cemal Karakış birlikte fotoğraf çektirdiler. Daha sonra da otobüsün kaptanı ile takım kaptanı yan yana basına poz verdiler.

Fenerbahçenin 2018 model yeni takım otobüsü teslim edildi..İşte özellikleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Sarıkaya’nın acı günü

Ronaldo'nun attığı rövaşata golü sosyal medyada gündem oldu.. Yerden 2.27 metre..

G.Saray’ın iki maçı kaderi belirler