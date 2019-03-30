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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
30.03.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

İşte Fenerbahçe'nin sırrı! Kreatin Kinaz...

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İşte Fenerbahçe'nin sırrı! Kreatin Kinaz...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminde bireysel performansı artırmaya ve sakatlıkları azaltmaya yönelik çalışmalar meyvesini verdi.

16. haftada göreve gelen Yanal ve ekibi, takıma Kreatin Kinaz isimli bir test yapıyor. Bu test kandaki Kinaz oranını tespit etmeye yarıyor.

DEĞERLERE GÖRE ANTRENMAN

Kandaki Kinaz oranı artan oyuncular tespit edilerek, bu oyuncuların antrenman programları hafifletiliyor. Kanda bulunan Kinaz isimli maddenin artması oyuncuyu sakatlığa açık hale getiriyor. İşte bu test bunun tespitini ve olası sakatlıkların önüne geçmeyi sağlıyor. Bu test ve sonrasındaki uygulamalar rakamlara da ciddi oranda yansıdı.

İDMAN KAÇIRMA SAYISI DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Yanal öncesi, yani ilk 15 hafta yaşanan sakatlık sayısı 28... Bu sayı sakatlık önleyici uygulamalar sayesinde 16.-26. haftalar arasında 9'a düştü. Yanal döneminde oyuncuların antrenmana katılımları ciddi şekilde arttı. İlk 15 haftada sakatlıklar nedeniyle kaçırılan idman sayısı 430'du. 16.-26. hafta arasında ise bu sayı 119'a geriledi.

KREATİN KİNAZ NEDİR?

Vücut enerjisini sağlayan enzimlerden biri olan CK yani Kreatin Kinaz, farklı doku ve hücrelerde üretilebilmektedir. Bu test kaslarda oluşabilecek iltihaplanmaların tespiti ve diğer farklı hastalıkların araştırılması için yapılmaktadır. CK değerinin düşük veya yüksek olması durumlarında çeşitli hastalıklardan şüphe duyulabilir.

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İşte Fenerbahçenin sırrı Kreatin Kinaz...

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