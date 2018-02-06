İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi! Arsene Wenger...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol Haberleriİşte Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi! Arsene Wenger...
Futbol İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi! Arsene Wenger...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Alex Telles devlerin radarına takıldı!

Futbol
06.02.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi! Arsene Wenger...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sarı lacivertlilerin sezon başından bu yana bireysel hatalardan yediği gollere bir türlü çare bulamadı. İngiliz uzmanların Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger için hazırladığı analizler aynen uygulanacak.

Fenerbahçe bu sezon bireysel hatalardan yediği gollerle canı çok yandı. Avrupa Kupası'nda zayıf Vardar'a bu şekilde yenilen, Süper Lig'de de birçok maçta benzer hatalardan puanlar yitiren Kanarya'da çözüm aranıyor. Fenerbahçe, bireysel hatadan yediği 9 golle Premier Lig ekibi Arsenal'i yakaladı.

Fenerbahçe'nin analiz ekibi de Arsenal'in hocası Arsene Wenger için hazırlanan raporu kendilerinin de uygulayabileceğini söyledi. Buna göre önce hatanın kaynağı bulunacak. Arsenal için hazırlanan raporda oyuncular arasında uyum sorunu tespit edildi. Ayrıca reaksiyon zamanlaması, denge, ritim, alan paylaşımındaki sıkıntılar bulundu. Aynı sorunları Fenerbahçe de yaşıyor.

İşte Fenerbahçenin kurtuluş reçetesi Arsene Wenger...

Teknik direktör Aykut Kocaman ligin kalan bölümünde bu sorunu en az seviyeye indirmek için kolları sıvadı. Birçok farklı çalışma yöntemi ve sistem ile Fenerbahçe artık bireysel hatadan gol yeme sayısını düşürmeye çalışacak. Bunların başında pas açılarını değiştirmek yer alıyor.

EN AZA İNDİRİLECEK
Ayrıca farkındalığı artırmak için tenis, hentbol, basketbol topu gibi farklı ağırlık ve büyüklükteki toplar kullanılacak. Zaman baskısı altındaki idmanlar artırılacak. Böylece zorluklarla başa çıkmadaki başarı yükselecek. Duyusal organlar da geliştirilerek refleksler doğru zamanda doğru şekilde kullanılacak.

Uygulanacak bu değişken sistemlerle futbolcuların kolay ya da zor durumlarda karşı karşıya kaldığı problemlere çözümleri güçlenecek. Bu da onlara maç içinde doğru seçimi yapmalarında, doğru kararı almalarında fayda sağlayacak.

SORUNUN KAYNAĞI
* Uyum
* Reaksiyon zamanı
* Denge
* Alan paylaşımı sıkıntısı

ÇÖZÜM ANAHTARI
* Pas açılarını değiştirmek
* Farklı toplar kullanmak
* Baskı altında idman
* Duyusal organları geliştirme (Fotomaç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'ı yatağa düşürdü!

Yılın dolandırıcılık skandalı! Josef de Souza…

Hakem hatası var ama kollama yok

Kulüp binasında silah sesleri: Yönetici ve futbolcu vuruldu!