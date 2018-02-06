İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş reçetesi! Arsene Wenger...
Sarı lacivertlilerin sezon başından bu yana bireysel hatalardan yediği gollere bir türlü çare bulamadı. İngiliz uzmanların Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger için hazırladığı analizler aynen uygulanacak.
Fenerbahçe bu sezon bireysel hatalardan yediği gollerle canı çok yandı. Avrupa Kupası'nda zayıf Vardar'a bu şekilde yenilen, Süper Lig'de de birçok maçta benzer hatalardan puanlar yitiren Kanarya'da çözüm aranıyor. Fenerbahçe, bireysel hatadan yediği 9 golle Premier Lig ekibi Arsenal'i yakaladı.
Fenerbahçe'nin analiz ekibi de Arsenal'in hocası Arsene Wenger için hazırlanan raporu kendilerinin de uygulayabileceğini söyledi. Buna göre önce hatanın kaynağı bulunacak. Arsenal için hazırlanan raporda oyuncular arasında uyum sorunu tespit edildi. Ayrıca reaksiyon zamanlaması, denge, ritim, alan paylaşımındaki sıkıntılar bulundu. Aynı sorunları Fenerbahçe de yaşıyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman ligin kalan bölümünde bu sorunu en az seviyeye indirmek için kolları sıvadı. Birçok farklı çalışma yöntemi ve sistem ile Fenerbahçe artık bireysel hatadan gol yeme sayısını düşürmeye çalışacak. Bunların başında pas açılarını değiştirmek yer alıyor.
EN AZA İNDİRİLECEK
Ayrıca farkındalığı artırmak için tenis, hentbol, basketbol topu gibi farklı ağırlık ve büyüklükteki toplar kullanılacak. Zaman baskısı altındaki idmanlar artırılacak. Böylece zorluklarla başa çıkmadaki başarı yükselecek. Duyusal organlar da geliştirilerek refleksler doğru zamanda doğru şekilde kullanılacak.
Uygulanacak bu değişken sistemlerle futbolcuların kolay ya da zor durumlarda karşı karşıya kaldığı problemlere çözümleri güçlenecek. Bu da onlara maç içinde doğru seçimi yapmalarında, doğru kararı almalarında fayda sağlayacak.
SORUNUN KAYNAĞI
* Uyum
* Reaksiyon zamanı
* Denge
* Alan paylaşımı sıkıntısı
ÇÖZÜM ANAHTARI
* Pas açılarını değiştirmek
* Farklı toplar kullanmak
* Baskı altında idman
* Duyusal organları geliştirme (Fotomaç)
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