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İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Eski yıldızın oğlu...

Antalya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlunu kadrosuna kattı.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'den 2018'in ilk transferi geldi. Sarı Lacivertliler, takımın eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i kadrosuna kattı.

Gol yollarında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Sarı Lacivertliler tarafından deneniyordu.

Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, Milan Rapaiç, Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı. (Fanatik)

İşte Fenerbahçenin ilk transferi Eski yıldızın oğlu...

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