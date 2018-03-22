İşte Fenerbahçe'nin en büyük sorunu!
Aykut Kocaman takımı savunma oynattığı için gol sıkıntısı yaşandığı yorumları yapılıyor ama rakamlar Fenerbahçe’nin gol değil, asist sıkıntısı çektiğini gösteriyor.
Süper Lig'in 61 golle en çok gol atan takımı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de (49) orta saha ve hücum oyuncularının 2. yarı başından bu yana yaptığı asist sayısı sadece 6... Sarı-lacivertlilerin orta alan ve hücum bölgesinde ligin ikinci yarısından bu yana, 9 oyuncu hatırı sayılır sürelerle forma giydi. 9 maçlık süreçte Fenerbahçe 15 gol kaydederken, orta saha hücum oyuncularının asist sayısı sadece 6'da kaldı. Bu 6 asisti Valbuena (2), Dirar (2), Aatif (1) ve Alper (1) paylaştı. Mehmet Topal, Souza, Fernandao, Soldado ve Giuliano ise ligin ikinci yarısında asist yapamadı.
TAKIMIN İKİNCİ BÜYÜK SORUNU
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın şikayet ettiği, bireysel hata nedeniyle yenilen goller dışında, Fenerbahçe'nin ikinci büyük problemi orta saha ve hücumda hazırlayıcı oyuncuların bulunmaması. Takımda gol problemi gözükmese de gollerin karambol veya şut dönüşü olması, kaliteli gol pozisyonu üretme gibi sorunlar, sarılacivertlilerin kalan 8 haftadaki derdi olacak gibi görünüyor.
DERBİ İÇİN 37 MİLYON YATIRILDI!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iddaa'nın sabit ve sanal bayi toplamında oluşan hacim, 37 milyon 57 bin 922 lira oldu . Maç sonucuna yönelik oynanan yüzde 44,7'lik oranın yüzde 65'inde taraftarlar 'Fenerbahçe kazanır', yüzde 20,7'sinde 'Galatasaray galip gelir', yüzde 14,3'ü ise 'beraberlik' dedi. (Sabah)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle