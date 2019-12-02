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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte Fenebahçe'yi yakan tablo!

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İşte Fenebahçe'yi yakan tablo!

Fenerbahçe, 46 puanla 6. olduğu geçen sezon ve 13 haftada 22 puan topladığı bu sezon, en büyük kayıplarını başka şehirlerdeki maçlarda yaşadı. Son iki sezonda İstanbul dışında oynadığı 18 karşılaşmada 9 kez mağlup olan sarı lacivertli takım, sadece 3 galibiyet aldı ve 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig’de geride kalan 13 haftada 22 puan toplayan Fenerbahçe’nin, lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisine düşmesinde İstanbul dışındaki başarısız grafiği önemli rol oynadı. Sarı lacivertli takım bu sezon İstanbul’dan uzakta oynadığı 5 maçta sadece 5 puan alırken, 10 puan kaybetti (1G, 2B, 2M). Alanya ve Kayseri’ye yenilen Kanarya, Yeni Malatya ve Göztepe ile berabere kalırken, tek galibiyetini Denizli’de aldı. Bu maçlarda 5 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 7 gol gördü.

Geçen sezonki puan kaybı 29

Fenerbahçe, 46 puanla 6. sırada bitirdiği geçen sezon da İstanbul dışındaki maçlarda tarihi bir başarısızlık yaşamıştı. 34 haftalık maratonda 13 kez kent dışına çıkan sarı lacivertliler sadece 2 galibiyet (Konya, BB Erzurum) elde ederken, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 10 puan toplarken, tam 29 puan kaybetti. Söz konusu periyodun en çok dikkat çeken yönü ise kalesinde 14 gol gören Kanarya’nın rakip fileleri sadece 5 kez havalandırmış olmasıydı. Üstelik hiçbir maçta 1’den fazla gol atamadı.

18 maçta 10 gol attı, 21 gol yedi

Son iki sezonda İstanbul dışında oynanan maçları topladığımızda Fenerbahçe’nin 18 karşılaşmada sadece 3 kez galip geldiği, buna karşın 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Sarı lacivertliler bu maçlardaki galibiyetlerini Konyaspor (2 kez) ve Yukatel Denizlispor’dan aldı. Toplam 15 puan alıp 39 puan kaybettiği 18 karşılaşmada rakip fileleri sadece 10 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 1 ortalamaya dahi ulaşamadı. Buna karşın Kanarya’nın kalesinde gördüğü gol sayısı 21’e ulaştı.

 

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