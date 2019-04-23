İşte Fatih Terim'in yasakları!
Şampiyonluk havasına giren Galatasaray’da, teknik patron Fatih Terim Türkiye Kupası’nı da gözüne kestirdi. Takımını Yeni Malatya deplasmanına hazırlayan tecrübeli hoca, “İki kupayı da istiyorum. Her maçımız final” diyerek öğrencilerini motive ediyor.
Galatasaray’da gözler Türkiye Kupası’na çevrildi.
Süper Lig’de Başakşehir’le aradaki puan farkının 3’e inmesiyle tekrar şampiyonluk havasına giren Sarı-Kırmızılılar, perşembe akşamı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Yeni Malatya’ya konuk olacak.
0-0’ın rövanşında final biletini almayı hedefleyen Cim Bom’da, teknik patron Fatih Terim takımını motive etmeye çalışıyor.
Öğrencilerine verdiği son mesajda, iki kupayı da istiyorum. Her maçımız final” diyen tecrübeli hoca, hem kurmaylarına hem de sağlık ekibine önemli talimatlar verdi.
Kart da yasak, sakatlık da!
Kalan haftalarda oyuncularından gereksiz sarı kartlardan kaçınmalarını isteyen Terim, ekibine de çalışma programına hassasiyetle yaklaşmaları konusuna uyarılarda bulundu.
Kalan haftalarda sert müdahale dışında sakatlık yaşanmasını kesinlikle istemeyen Fatih hoca, her oyuncusunun her maça hazır olmasını bekliyor.
Genç oyuncularıyla da görüşen Terim, son 5 haftada onlardan faydalanmayı düşündüğünü iletti.
Aynı senaryo yaşanmasın diye
Geçen sezon Türkiye Kupası’na yarı finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Terim, lig şampiyonluğu sonrası oynanan Süper Kupa’yı da Akhisar’a kaptırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez benzer bir yol kazası yaşanmaması adına hem takım motivasyonu hem de rakip analizleri konusunda ince eleyip sık dokuyor.
Terim 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından soruları yanıtlamıştı...
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