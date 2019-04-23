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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
23.04.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

İşte Fatih Terim'in yasakları!

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İşte Fatih Terim'in yasakları!

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray’da, teknik patron Fatih Terim Türkiye Kupası’nı da gözüne kestirdi. Takımını Yeni Malatya deplasmanına hazırlayan tecrübeli hoca, “İki kupayı da istiyorum. Her maçımız final” diyerek öğrencilerini motive ediyor.

Galatasaray’da gözler Türkiye Kupası’na çevrildi.

Süper Lig’de Başakşehir’le aradaki puan farkının 3’e inmesiyle tekrar şampiyonluk havasına giren Sarı-Kırmızılılar, perşembe akşamı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Yeni Malatya’ya konuk olacak.

0-0’ın rövanşında final biletini almayı hedefleyen Cim Bom’da, teknik patron Fatih Terim takımını motive etmeye çalışıyor.

Öğrencilerine verdiği son mesajda, iki kupayı da istiyorum. Her maçımız final” diyen tecrübeli hoca, hem kurmaylarına hem de sağlık ekibine önemli talimatlar verdi.

Şampiyonluğa 450 dakika var
Şampiyonluğa 450 dakika var

Kart da yasak, sakatlık da!

Kalan haftalarda oyuncularından gereksiz sarı kartlardan kaçınmalarını isteyen Terim, ekibine de çalışma programına hassasiyetle yaklaşmaları konusuna uyarılarda bulundu.

Kalan haftalarda sert müdahale dışında sakatlık yaşanmasını kesinlikle istemeyen Fatih hoca, her oyuncusunun her maça hazır olmasını bekliyor.

Genç oyuncularıyla da görüşen Terim, son 5 haftada onlardan faydalanmayı düşündüğünü iletti.

Aynı senaryo yaşanmasın diye

Geçen sezon Türkiye Kupası’na yarı finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Terim, lig şampiyonluğu sonrası oynanan Süper Kupa’yı da Akhisar’a kaptırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez benzer bir yol kazası yaşanmaması adına hem takım motivasyonu hem de rakip analizleri konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Terim 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından soruları yanıtlamıştı...

"Takımımın vazgeçmemesi hepimizi mutlu etti"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
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