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İşte Fatih Terim'in yardımcıları

Galatasaray'da göreve gelen Fatih Terim'in, eski yardımcısı Hasan Şaş ile çalışacağı kaydedildi!

DHA
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Galatasaray camiasında Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim'in cuma günü resmi imzayı atması bekleniyor.

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Galatasaray'ın görüşmelere başladığı tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi. Fatih Terim'in yardımcısının Hasan Şaş  ve Johan Elmander olacağı ifade edildi. 

Fatih Terim döndü, sosyal medya yıkıldı!
Fatih Terim döndü, sosyal medya yıkıldı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in dönüşü, sosyal medyada büyük hareketliliğe sebep oldu. Kısa zamanda binlerce twit atıldı. Gece yarısında mesajlar yüz binleri aştı. Bazıları sevindi, bazıları eleştirdi! İşte öne çıkan Fatih Terim twitleri...

İşte Fatih Terimin yardımcıları

 

Dursun Özbek

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