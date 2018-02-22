İşte Fatih Terim'in Süper Lig'den istediği kaleci
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yeri geldiğinde Muslera'nın yerine geçecek bir kaleciyi takibe aldı.
Fatih Terim yaz transfer dönemi planlarını şimdiden yapmaya başlarken kaleye büyük önem veriyor.
Deneyimli hoca, Muslera'nın arkasında yedek bekleyecek değil artık Uruguaylı kaleciye "Yalnız değilsin. Her an senden formayı alabilirim" diyen bir yedek istiyor. Aklındaki eldiven ise Serkan Kırıntılı. Terim'in ayrıca Adanaspor'da forma giyen İrfan Can'ı da takip ettiği belirtiliyor. (A Spor)
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