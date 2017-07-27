İşte Fatih Terim'in ayrılığının perde arkası

3.5 MİLYON EURO ALACAK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, TFF'den alacağı tazminat belli oldu. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak...

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün resmi açıklamayla Fatih Terim ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz" denildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK'TAN İLK AÇIKLAMA...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili, "Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek." dedi.

Bakan Bak, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında Türkiye ile İran arasında oynanan voleybol maçını izlemek üzere geldiği Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde, gazetecilerin Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

İşte Fatih Terim'i adım adım ayrılığa götüren olaylar:

PRİM KRİZİ PATLADI

Euro 2016 sırasında milli takımda patlak veren prim krizi sonrası Fatih Terim ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in arası açılmıştı. Buna neden olarak ise Demirören’e ait gazetelerde çıkan haberler gösterilmişti.

YILDIZLAR KADRO DIŞI

Prim krizinin ardından milli yıldızlar Arda, Burak, Selçuk, Caner ve Gökhan, Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakıldı. Arda Turan ve Fatih Terim karşılıklı sert ifadeler kullandıkları basın toplantıları düzenledi.

SALDIRIYA KAYITSIZ KALDI

Affedilip milli takıma dönen Arda Turan’ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasının ardından Fatih Terim’in yapıtğı “Görmedim” açıklaması TFF’de büyük rahatsızlık yarattı. Saldırıya kayıtsız kaldığı düşünüldü.

ARDA KRİZİNİ YÖNETEMEDİ

Arda Turan’ın milli takımı bıraktığı süreçte Fatih Terim’in bu krizi iyi yönetemediği düşünüldü. Terim’in düzenlediği basın toplantısındaki üstü kapalı sözleri rahatızlık yarattı.

RESTORAN BASKINI

Alaçatı’da yaşanan restoran baskını ve Terim’in konu ile ilgili basın toplantısında kullandığı ifadeler TFF içindeki homurdanmayı artırdı. Terim’in artık ayrılması gerektiğini düşünenlerin sayısı arttı.

REÇBER’E HAKARET VE TEHDİT

Fatih Terim’in milli takım kariyerine nokta koyan son olay ise Hürriyet yazarı Rüştü Reçber’e, yazdığı yazı ile ilgili olarak gönderdiği hakaret ve tehdit dolu mektubu oldu. Terim’in kullandığı üslup TFF’de bardağın taşmasına neden oldu.