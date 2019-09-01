İşte Falcao'nun formalı ilk fotoğrafı!
Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao'yu Genel Havacılık önünde beklemeye başladı. Falcao'nun gelişinin 16:00'dan 19:30'a sarktığı kaydedildi. Bu arada havalimanında 20 bini aşkın taraftarın olduğu ifade ediliyor.
Yeni transfer Radamel Falcao’nun gelişi nedeniyle E5, Atatürk Havalimanı’na giden yollar, sahil yolu, Florya, Sefaköy, Yeşilköy yollarında büyük yoğunluk yaşandığı dile getirildi.
Galatasaray'ın Fransa ekiplerinden Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao'yu, sarı-kırmızılı taraftarlar beklemeye koyuldu. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul'a inmesini bekliyor.
Sarı-kırmızılı taraftalar, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, uçaktan böyle haber verdi...
Geliyoruz❤️💛❤️💛 pic.twitter.com/MthUeFegZO— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) September 1, 2019
Ayrıca Albayrak, Falcao ile Galatasaray formalı poz verdi.
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