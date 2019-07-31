İşte Falcao'nun aklını çelen teklif
Galatasaray, Monaco'nun yıldızına "Performans" kriterli servet önerdi.
1- Yılda 5.5 milyon euro garanti ücret karşılığı 3 yıllık sözleşme...
2- Sarı kırmızılı formayı giydiği her resmi maç için 10 bin euro ücret.
3- Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde kazanılacak her başarı için ayrı bonus...
4- Garanti ücret ve bonuslarla yıllık kazanç 7 milyon euro.
Ve Galatasaray’da Radamel Falcao transferi için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı kulübün yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, prensip anlaşmasına varılan Kolombiyalı santfrorun transferini bitirmek için bugün Fransa’ya gidecek. Falcao’nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes ile bir araya gelecek olan Bulut, Monaco yöneticileri ile bonservis konusunu görüşecek. Monaco, 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Sarı kırmızılılar ise Falcao’nun yıllık ücretinin yüksek olması ve UEFA’nın Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alarak, yıldız futbolcuyu ‘sıfır’ bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.
3 yılda yaklaşık 21 milyon euro ücret ödenecek
Ahmet Bulut ve Jorge Mendes’in Monaco Kulübü ile yapacağı görüşme tam anlamıyla bu transferin kaderini belirleyecek. Diğer taraftan Radamel Falcao’nun Galatasaray’a hangi şartlarda ‘evet’ dediği de netleşmeye başladı. 1 yıl daha sözleşmeli olduğu Monaco’dan yılda 8 milyon euro net ücret alan Kolombiyalı futbolcu, haftalar süren pazarlıklar sonucunda 5.5 milyon euroya razı oldu ancak buna karşın
mukaveleye bazı bonuslar koydurdu. Buna göre 3 yıllık mukavele teklif edilen Radamel Falcao’ya bu süre içinde toplam 16.5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Tecrübeli futbolcu ayrıca maç başı 10 bin euro alacak ve sarı kırmızılı takımın Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kazanacağı başarılar için çeşitli miktarlarda prim alacak. Bonuslarla birlikte Radamel Falcao’nun yıllık kazancı 7 milyon euroya ulaşacak
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