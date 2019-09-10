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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

İşte Falcao'nun 10 günde kazandığı para!

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao henüz hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen cebini doldurdu.

10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı. Yıldız golcü, ay sonuna kadar da 300 bin Euro ödeme daha alacak...

AY SONUNA KADAR ÖDEYECEK

G.Saray, Falcao ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymak istiyor. Cimbom, ay sonuna kadar tecrübeli golcüye 300 bin Euro'luk yeni bir ödeme daha yapacak. Falcao, ayağını topa sürmeden 2.3 milyon Euro kazancak.

YILDA 7 MİLYON EURO ALACAK

Facalo, G.Saray'dan 5 milyon Euro garanti ücret alacak. 29 maçta ilk 11'de sahaya çıkması halinde 1.6 milyon Euro bonus alacak Kolombiyalı, primler ile birlikte 7 milyon Euro'ya yakın kazanacak.

KASIMPAŞA'YA KARŞI SAHADA

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun sahne almasına sayılı günler kaldı. Galatasaray taraftarı, 3 gün sonra Kolombiyalı yıldızı Kasımpaşa maçında izleyebilecek. Sarı-Kırmızılı taraftarların, Kasımpaşa maçında yeni transfer için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

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İşte Falcaonun 10 günde kazandığı para

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