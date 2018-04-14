İşte F.Bahçelilerin merak ettiği o sonuç! Ali Koç...
Akademetre Araştırma Şirketi, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki Fenerbahçe başkanlık seçiminde kongre üyelerinin tercihini ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçekleştiriyor.
İşte o raporun sonuçları...
- Seçime kadar 5000 delegenin eğilimini ortaya koymayı planlayarak tasarlanan araştırmanın, 3-11 Nisan 2018 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmeleri metoduyla gerçekleştirilen ve 853 kongre üyesinin oy verme eğilimini ortaya koyan ön bulguları; 2-3 Haziran’da yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçiminde katılımcıların yüzde 95,4’ünün oy kullanmaya gideceklerini göstermektedir.
- 5000 kişi ile görüşülmesi hedeflenen araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç’un oy oranı yüzde 70,9 iken, Aziz Yıldırım’ın oy oranı yüzde 29,1’de kalmaktadır.
- Araştırma sırasında katılımcılara kendi eğilimlerinin yanı sıra “Seçimi hangi başkan adayının kazanacağını düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Buna göre seçim sonunda Ali Koç’un kulüp başkanı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 55 iken, Aziz Yıldırım’ın başkan olarak kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 45’tir.
- Araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç’u destekleyen kongre üyelerinin yüzde 36,8’i kulübün yeni bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğu ifade ederken, yüzde 11,3’ü Ali Koç’un genç olması nedeniyle destek verdiğini belirtmektedir.
- Ayrıca yüzde 8,5’lik bir oran Fenerbahçe’nin sportif alandaki başarısızlıkları ve yüzde 6,4’lük oran Aziz Yıldırım’a olan tepki nedeniyle Ali Koç’a oy vereceğini belirtmektedir.
- Aziz Yıldırım’a oy vereceğini belirtenler ise gerekçe olarak yönetimden duydukları memnuniyet (yüzde 42,4), istikrar (yüzde 21,8) ve 3 Temmuz sürecindeki mücadeleci duruşu göstermektedir. (Ajansspor)
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