İşte F.Bahçelilerin merak ettiği o sonuç! Ali Koç...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
14.04.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

İşte F.Bahçelilerin merak ettiği o sonuç! Ali Koç...

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İşte F.Bahçelilerin merak ettiği o sonuç! Ali Koç...

Akademetre Araştırma Şirketi, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki Fenerbahçe başkanlık seçiminde kongre üyelerinin tercihini ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçekleştiriyor.

İşte o raporun sonuçları...

- Seçime kadar 5000 delegenin eğilimini ortaya koymayı planlayarak tasarlanan araştırmanın, 3-11 Nisan 2018 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmeleri metoduyla gerçekleştirilen ve 853 kongre üyesinin oy verme eğilimini ortaya koyan ön bulguları; 2-3 Haziran’da yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçiminde katılımcıların yüzde 95,4’ünün oy kullanmaya gideceklerini göstermektedir.

- 5000 kişi ile görüşülmesi hedeflenen araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç’un oy oranı yüzde 70,9 iken, Aziz Yıldırım’ın oy oranı yüzde 29,1’de kalmaktadır.

İşte F.Bahçelilerin merak ettiği o sonuç Ali Koç...

- Araştırma sırasında katılımcılara kendi eğilimlerinin yanı sıra “Seçimi hangi başkan adayının kazanacağını düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Buna göre seçim sonunda Ali Koç’un kulüp başkanı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 55 iken, Aziz Yıldırım’ın başkan olarak kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 45’tir.

- Araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç’u destekleyen kongre üyelerinin yüzde 36,8’i kulübün yeni bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğu ifade ederken, yüzde 11,3’ü Ali Koç’un genç olması nedeniyle destek verdiğini belirtmektedir.

- Ayrıca yüzde 8,5’lik bir oran Fenerbahçe’nin sportif alandaki başarısızlıkları ve yüzde 6,4’lük oran Aziz Yıldırım’a olan tepki nedeniyle Ali Koç’a oy vereceğini belirtmektedir.

- Aziz Yıldırım’a oy vereceğini belirtenler ise gerekçe olarak yönetimden duydukları memnuniyet (yüzde 42,4), istikrar (yüzde 21,8) ve 3 Temmuz sürecindeki mücadeleci duruşu göstermektedir. (Ajansspor)

İşte F.Bahçelilerin merak ettiği o sonuç Ali Koç...

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