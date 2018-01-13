« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İşte F. Bahçe-Kukesi maçının özeti

İşte F. Bahçe-Kukesi maçının özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Devre arasındaki çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden FK Kukesi ile bir hazırlık maçı yaptı. Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 48'inci dakikada Giuliano ile 90+1'inci dakikada Fernandao penaltıdan kaydetti. Kukesi'nin gollerini ise 28'inci dakikada Bakaj Elis ile 34'üncü dakikada İdrizi Bujar attı.

FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI KAMPI SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin 8 günlük devre arası kampı, Kukesi karşılaşmasının ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'a döndükten sonra bir gün izin yapacak ve pazartesi günü İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

KukuesiFutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ