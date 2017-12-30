İşte Everton’un Cenk Tosun teklifi: 23+2 milyon euro

BEŞİKTAŞ ile Everton arasındaki Cenk Tosun pazarlığı, İngiliz kulübünün futbol direktörü Steve Walsh’un önceki gün Türkiye’ye gelmesiyle resmen başladı.

Yaklaşık iki yıldır milli futbolcuyu takip eden Walsh, önceki akşam İstanbul’da bir restoranda siyah beyazlı kulübün 2. başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Üç saat süren görüşmede deyim yerindeyse kıran kırana bir pazarlık yaşandı.

Steve Walsh, Cenk Tosun’un bonservisi için ilk etapta 20 milyon Euro teklif etti. Çebi, yönetim kurulu olarak Cenk’in fiyatını 27 milyon Euro olarak belirlediklerini bildirdi.

BEŞİKTAŞ 27’DEN 25’E İNDİ

EVERTON Futbol Direktörü Walsh bunun üzerine teklifini 23 milyon Euro’ya çıkardı. Ancak Çebi geri adım atmayınca Walsh rakamı yeniden yükseltip 23 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus önerdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Çebi bu kez 25 milyon Euro talep etti ve daha aşağı inmeyeceklerini söyledi. Steve Walsh düşünmek için 2 gün süre isterken, iki kulübün öne sürdüğü rakamlar arasındaki farkın az olması nedeniyle transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor.

CENK TATİL İÇİN LONDRA’YA GİTTİ

BEŞİKTAŞ ile yaptığı bonservis pazarlığında büyük aşama kaydeden Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, diğer taraftan Cenk Tosun ile görüştü.

Golcü futbolcuya teknik direktör Sam Allardyce’ın kendisini çok beğendiğini anlatan Walsh, yıllık 4 milyon Euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Bu arada Inter Kulübü’nün de Cenk’in transferi için çalışmalara başladığı belirtilirken, futbolcunun menajeri Ceylan Çalışkan, “Cenk, Türkiye’de oynayan bir Türk futbolcuya verilen en büyük transfer teklifini aldı. Eğer anlaşma sağlanırsa rekor kırıp gidecek” dedi. Bu arada Cenk, yılbaşı tatili için dün Londra’ya gitti.