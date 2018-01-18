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İşte Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi takımı ile anlaştığı iddia edildi.

Hürriyet Haber
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İran ekibi yöneticileri, uzun süredir takımın başına getirmek istedikleri Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucu Ertuğrul Sağlam ile Traktör Sazi takımı yöneticileri prensip anlaşmasına vardı.

Ertuğrul Sağlam'ın bu akşam İran'a gideceği ve burada yapılacak son görüşmenin ardından yarın kendisini 11 maçlığına Traktör Sazili yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Deneyimli teknik adamın yeni takımında geçmişte çalıştığı ekibiyle görev yapacağı öğrenildi. Traktör Sazi, İran Ligi'nde 11. sırada bulunuyor.

Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada, İran takımı yöneticileriyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Bu akşam İran'a gideceğiz. Orada yarın son bir görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra bir aksilik olmaz ise takımın başına geçeceğiz. Umarım hem bizim hem de Traktör Sazi hakkında hayırlısı olur." diye konuştu.

anlaşmafutbol

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