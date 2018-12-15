İşte Ersun Yanal'ın yardımcıları
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yardımcıları da belirlendi.
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu.
Skorer'in edindiği bilgiye göre; Ersun Yanal kendi ekibinden isimlerle yola devam edecek.
Recep Karatepe, Niyazi Eniseler, Volkan Kazak ve bir isim daha Yanal'ın ekibinde olacak.
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