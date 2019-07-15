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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
15.07.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si

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İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si

Sarı lacivertlilerin kadrosu büyük ölçüde şekillendi.

5 yıla ulaşan şampiyonluk hasretine son vermek için ‘sonuç odaklı’ bir kadro kuran sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Kruse, Hasan Ali, Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Moses ve Rodrigues gibi deneyimli isimler, formda oldukları sürece banko oynayacak. Ayrıca yeni alınacak bir stoper de ilk 11’e girecek.

TOPUK Yaylası kampı, her ne kadar transfer çalışmaları bitmemiş olmasa da yeni sezondaki Fenerbahçe’nin nasıl olacağı yönünde önemli sinyaller verdi. 5 yıla çıkan şampiyonluk hasretini noktalamaya kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, geçen sezona oranla ideal 11’de en az 5 değişiklik yapmayı planlıyor.

Kalecilerin yarışında Altay bir adım önde

CAMİANIN büyük beklentilerini karşılayabilmek için zorunlu olarak ‘sonuç odaklı’ bir kadro kuran sarı lacivertlilerin ideal 11’inde, kaleci Altay Bayındır hariç tecrübeli isimler ağırlıkta. 21 yaşındaki Altay da yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip olduğu için Harun Tekin ve Berke Özer ile girdiği yarışta bir adım önde görünüyor. Orta alanda Emre Belözoğlu, üstün yeteneklerinin yanında liderlik özelliğiyle sivrilirken, 10 numara pozisyonu için transfer edilen Max Kruse, şimdiden adını ilk 11’e yazdırdı.

Allahyar ve Murat parlıyor, takviyeler düşünülüyor

YANAL, takıma son katılan isim olan Rodrigues’in özellikle süratinden faydalanıp, ileri uçtaki Vedat Muriqi’ye bol asist yapmasını hedefliyor. Altay, Emre, Kruse, Rodrigues ve Muriqi’nin yanı sıra, yeni alınacak bir stoper de ilk 11’e yerleşecek. Geçen sezonki takımdan Isla, Serdar Aziz, Hasan Ali ve Tolgay da şu an itibariyle ilk 11’e en yakın isimler olarak görünüyor. Kadroya katılan yeni isimlerle bol alternatifli bir kadroya sahip olan Fenerbahçe’de ön libero ve forvet mevkilerine de birer takviye yapılması bekleniyor. Ayrıca yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam da parlıyor ve gelecek vadediyor.

İşte Ersun Yanalın Fenerbahçesi

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