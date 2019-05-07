İşte Ersan Adem Gülüm'ün yeni takımı!
Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün yeni takımı resmen açıklandı.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ersan Adem Gülüm, Avustralya Ligi takımlarından Western United ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.
Futbola doğduğu ülke olan Avustralya'nın Hume City takımında başlayan Ersan, 2006 yılında Manisaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamıştı.2010 yılında Adanaspor'dan Beşiktaş'a kiralanan Ersan Adem Gülüm'ün performansı sonrası Siyah-Beyazlılar bonservisini almış ve 2016 yılına kadar takımda kalmıştı. Daha sonra ise Çin'e transfer olmuştu.
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