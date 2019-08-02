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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.08.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

İşte Emre Mor'un ilk sözleri!

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İşte Emre Mor'un ilk sözleri!

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, "Galatasaray hayalim nihayet gerçek oldu" dedi.

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Celta Vigo'dan transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Emre Mor, Başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Emre: "Hayalim gerçek oldu"
Genç futbolcu, Galatasaray'a gelmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirterek, "Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum" dedi.

"Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum"
Fatih Terim ile çalışacak olmasını da değerlendiren Emre Mor, "Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Emre, "Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: "Galatasaray artık Emre’nin evi"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre'nin yurt dışında büyümüş bir isim olduğunu hatırlatarak, "Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçe'yi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa’da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye’de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, "Emre'ye evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre’nin Galatasaray’a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

İşte Emre Morun ilk sözleri

İşte Emre Morun ilk sözleri

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