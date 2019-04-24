İşte dünya futbolunun yeni Messi'si
Bu sezon kadrosuna bir tek Rihad Mahrez'i katan Manchester City, gelecek sezon önemli isimlerin yanı sıra genç yetenekleri de transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
İngiliz basını, Guardiola'nın ilk hedefinin 'geleceğin Messi'si olarak lanse edilen 17 yaşındaki yıldızı Thiago Almada olduğunu yazdı.
Bu sezon ilk kez Primera Lig'de forma bulmaya başlayan genç yetenek için gözden çıkarılan rakam 26 milyon euro.
Bu sezon Velez'in 16 maçında forma giyen 10 numara, 3 gol 2 asistlik bir katkı yapmıştı.
Almada, 7 kez de Arjantin U20 forması giydi ve 1 gol attı.
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