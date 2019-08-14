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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.08.2019 - 00:10, Son Güncelleme:

İşte Devler Ligi'nde tur atlayan takımlar

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İşte Devler Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşı, 10 maçla tamamlandı. 

İlk maçta konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek. 

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun yarı finalisti Hollanda ekibi Ajax ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-2 yenerek üst tura kaldı. 

Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Norveç'ten Rosenborg, Belçika'dan Club Brugge, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Avusturya'dan LASK, Romanya'dan Cluj ve Rusya'dan Krasnodar, play-off turuna adlarını yazdıran diğer takımlar oldu. 



Alınan sonuçlar şöyle: 

Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (2-1) 
Rosenborg (Norveç) - Maribor (Slovenya): 3-1 (3-1) 
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika): 3-3 (0-1) 
Kopenhag (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan):1-1, penaltılarda 6-7 (1-1) 
Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-4 (1-1) 
LASK (Avusturya) - Basel (İsviçre): 3-1 (2-1) 
Olympiakos (Yunanistan) - Medipol Başakşehir: 2-0 (1-0) 
Ajax (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2 (2-2) 
Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 3-4 (1-1) 
Porto (Portekiz) - Krasnodar (Rusya): 2-3 (1-0) 

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