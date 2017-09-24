İşte dev derbinin kahramanı!

Sarı-Lacivertliler’in İngiltere Premier Lig devi Tottenham’dan kiraladığı Vincent Janssen, dün akşam Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşadı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Hollandalı golcü, 90 dakika boyunca sergilediği başarılı performansla mücadeleye damgasını vurdu. 23 yaşındaki futbolcu, 19. dakikada Beşiktaş ceza alanı içerisinde Gary Medel’lle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bu pozisyonun sonrasında beyaz noktanın başına geçen Giuliano, topu Beşiktaş’ın ağlarıyla buluşturmayı başardı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Mücadelenin ikinci yarısında da Beşiktaş’ın stoperleri karşısında etkili olmaya çalışan Janssen, oyunun sonuna doğru yine sahneye çıktı. Genç futbolcu, 86. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı pozisyonunda bu kez topun başına geçen isim oldu. Yıldız isim, topu filelerle buluşturarak etkili futbolunu golle taçlandırmış oldu. Golün ardından büyük sevinç yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, mutluluğunu takım arkadaşları ve taraftarıyla paylaştı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Janssen’in golü sonrasında oyuncusunu tebrik etti. (Fanatik)