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İşte Conte'nin yeni adresi! Ülkesinde...

İngiltere Premier Lig’de Chelsea’yi çalıştıran İtalyan menajer Antonio Conte, geride bıraktığımız günlerde ülkesini özlediğini açıklamıştı.

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Bu açıklamanın ardından Conte ile ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Conte, Milan’ın başına geçebilir.

Söz konusu haberde; Milan’ın Haziran ayında Conte’yi yeni teknik direktörü olarak göreve getirmeyi planladığı ifade edildi. Çizme medyası, Milan’ın Vincenzo Montenza ile olan birlikteliğinden memnun olmadığını ve ilk adayın Conte olduğunu yazdı.

2011-2014 arasında Juventus’u çalıştıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra İtalya Milli Futbol Takımı’nın başına geçmiş ve 2 yıl burada görev yapmıştı. Conte daha sonra İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Juventus ile 5 kupa kazanan Conte, geçen sezon Premier Lig’de Chelsea ile mutlu sona ulaştı. Maviler, bu sezon 7 maçta 13 puan topladı ve 4.sırada yer alıyor. (Ajansspor)

ConteChelseaMilanSerie APremier League
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