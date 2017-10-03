İşte Conte'nin yeni adresi! Ülkesinde...

Bu açıklamanın ardından Conte ile ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Conte, Milan’ın başına geçebilir.

Söz konusu haberde; Milan’ın Haziran ayında Conte’yi yeni teknik direktörü olarak göreve getirmeyi planladığı ifade edildi. Çizme medyası, Milan’ın Vincenzo Montenza ile olan birlikteliğinden memnun olmadığını ve ilk adayın Conte olduğunu yazdı.

2011-2014 arasında Juventus’u çalıştıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra İtalya Milli Futbol Takımı’nın başına geçmiş ve 2 yıl burada görev yapmıştı. Conte daha sonra İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Juventus ile 5 kupa kazanan Conte, geçen sezon Premier Lig’de Chelsea ile mutlu sona ulaştı. Maviler, bu sezon 7 maçta 13 puan topladı ve 4.sırada yer alıyor. (Ajansspor)