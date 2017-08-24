İŞTE CONTE'NİN İPİNİ ÇEKEN KADIN

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea'de menajer Antonio Conte'nin devrinin kapanmak üzere olduğu öne sürüldü. Charity Shield'i Arsenal'e penaltılarla kaybeden, lige evinde 3-2'lik Burnley yenilgisiyle başlayan Chelsea, Londra derbisinde Tottenham karşısında Conte için kader sınavına çıktı. Alman basınına göre bu maç kaybedilse Conte'nin yerine Thomas Tuchel gelecekti. Ama Chelsea 2-1 kazandı ve Cote şimdilik (!) paçayı kurtardı. Sportbild'de yayınlanan habere göre Conte'nin ipini Marina Granovskaia çekti. Rusya ve Kanada vatandaşı olan Granovskaia, kariyerine Abramovich'in eski şirketi Sibneft'te başladı. 18 yıldır Abramovich'in üst düzey danışmanlarından biri. Abramovich Chelsea'yi alınca 2003'te Londra'ya taşındı. 2010'dan beri kulüp içinde ve direktörler kurulunda Abramovich'i temsil ediyor. 2013'ten beri de yönetim kurulunun üyesi. Transferlerden sorumlu kişi de o...

Chelsea'de "Direktör" unvanına sahip olan Marina Granovskaia, futbol dünyasının en güçlü kadını olarak gösteriliyor. Conte'nin geçen sezon şampiyonlukta büyük paya sahip Diego Costa'ya SMS ile "Planlarımda yoksun" mesajını göndermesi Granovskaia için bardağı taşıran damla oldu. 2014'te Costa'yı Chelsea'ye getiren isim olan ve o dönem için yüksek sayılacak 38 milyon Euro bonservis ödeyen Granovskaia, Conte'nin yıldız oyuncularla iletişim sorunu yaşadığını düşünüyor. Yaptırdığı araştırmalarda Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir kulübü üstlenecek kalitede ve boşta olan iki teknik adam (Tuchel ve Luis Enrique) bulunduğu sonucuna ulaşan Marina Granovskaia'nın İngilizce farkı nedeniyle tercihini Tuchel'dan yana kullandığı ve Conte/Tuchel değişikliğinin her an gerçekleşebileceği belirtiliyor.