İşte Colin-Kazım'ın yeni takımı
Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'da forma giyen Colin-Kazım'ın yeni takımı Meksika ekibi Lobos BUAP oldu.
Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Colin Kazım, Meksika'ya transfer oldu.
Meksika ekibi Lobos BUAP, Colin Kazım'ı kadrosuna kattığını duyurdu! Colin Kazım geçen sezon Corinthians'ta 17 maça çıktı ve 1 gol attı.
COLIN KAZIM'IN KARİYERİ
Colin Kazım Richards, Sheffield United'da top koşturduğu 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve aynı yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Milli takımda tam 37 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Kazım, Ocak 2011'de Sarı Lacivertliler'den ayrılarak bonservissiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ülkemizde Fener ve Galatasaray'ın dışında Bursaspor'da da forma giydi. (Sporx)
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle