İşte Cimbom'un ilk transferi! İmza yakın...
Galatasaray, yeni sezonun startını erken verdi. Transferde gaza bastı.
Lokomotiv Moskova ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Farfan için Galatasaray'ın girişimlerini hızlandırdığı vurgulandı.
Peru basınında yer alan habere göre; Schalke 04 forması giyerken de Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen oyuncu için Dünya Kupası'ndan sonra adımların atılacağı öne sürüldü.
8 GOL, 3 ASİST
Rus basınında çıkan haberlerde de Farfan'ın yıllık 2,5 milyon dolar üzerinde almak istediği ve bunun için yeni arayışlara girdiği yazıldı.
Bu sezon 16 maça çıkan sağ kanat oyuncusu, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı. Galatasaray bu oyuncu ile prensipte anlaştığı ve imzanın yakın olduğu da öğrenildi. (Ajansspor)
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