İşte Cengiz Ünder'in yeni oyuncağı!
İtalya'daki gururumuz Cengiz Ünder, Roma'da ayın oyuncusu seçildi ve kendisine bir araç hediye edildi.
Cengiz Ünder, İtalya'da gururumuz olmaya devam ediyor.
Roma'da gösterdiği performansla adını İtalya'ya ezberleten Cengiz Ünder, Roma'da ayın futbolcusu seçildi. Roma'da ayın futbolcusu olan Cengiz Ünder'e kulüp tarafından 2018 model bir araç hediye edildi.
Cengiz Ünder, Roma formasıyla Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle