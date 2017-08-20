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İşte Beşiktaş'taki büyük sorun! O yoksa...

Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Atiba'nın oynamadığı 12 maçta sadece 6 kez kazandı. Kritik puanları kaybetti.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa deplasmanında iki puan bırakan Beşiktaş, orta sahanın dinamosu Atiba'yı çok aradı. Kanadalı'nın oynamadığı 12 maçta siyah-beyazlılar sadece 6 galibiyet alabildi.

İşin ilginci Atiba'nın yerine ön liberoda oynayan Tolgay, önceki akşam 10.95 km ile sahanın en fazla koşan ikinci Beşiktaşlısı olurken, %94 pas başarısı yakaladı. Verdiği 99'un pasın 93'ünde başarı sağlayan Tolgay, 7 ikili mücadeleden de başarıyla ayrıldı.

Bir başka ön libero Gary Medel de oyuna dahil olduktan sonra hiç pas hatası yapmadı, 21 pasın tamamını olumlu kullandı ama galibiyete yetmedi.(Fotomaç)

AtibaBeşiktaşKasımpaşa
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