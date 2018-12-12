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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraf: DepoPhotos
12.12.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

İşte Beşiktaş'ın Tolgay planı

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İşte Beşiktaş'ın Tolgay planı

Kadro dışı bırakılan genç yıldız affedilmeyi beklerken yönetim ise Tolgay’ı takasta kullanmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın durumu tam bir bilmeceye dönmüş durumda. F.Bahçe, ve G.Saray dışında Avrupa'dan da pek çok talibi olan Tolgay Arslan, Fulya'da altyapı tesislerinde özel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Yönetim ise Tolgay'a gelen teklifler üzerinde kafa yoruyor. Şimdiye kadar hiç resmi teklif gelmese de üç ezeli rakibin de Tolgay'la ilgilenmesi rahatsızlık yaratıyor. Başkan Fikret Orman, Tolgay için F.Bahçe'den Ozan Tufan + 2 milyon euro istedi; Ozan + Nabil Dirar teklifini reddetti. G.Saray'ın Eren Derdiyok'la takas etme fikrine sıcak bakmadı ama Belhanda'nın takasta kullanılmasına sıcak baktığını söyledi.

DİVOCK ORİGİ KIYMETE BİNDİ
Beşiktaş, devre arasında Liverpool'dan Divock Origi'ye sözleşme imzalatmak istiyordu. Fakat Belçikalı oyuncu bir anda açıldı. Everton maçında son 6 dakikada oyuna girdi, galibiyeti getiren golü attı. Burnley deplasmanında 66 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı. Origi ilk 13 haftada hiç forma giymemişti.

GÖKHAN TÖRE FORMA İSTEDİ
Beşiktaşlı Gökhan Töre, Malmö maçında forma istiyor. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken milli oyuncu, Güneş' le yaptığı konuşmada, "Kendimi göstermem için fırsat istiyorum" dedi. Güneş'in de Töre'ye bunun kendisi için son şans olduğunu söylediği ifade edildi.

GÜNEŞ BİZİM BABAMIZ
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan 'Atiba ile Anılar' programına konuk oldu. Tecrübeli teknik adamdan övgü dolu sözlerle bahseden Atiba, "Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. O takımımız için çok önemli şeyler yaptı hatta deyim yerindeyse bizim için 'Baba' gibi" yorumunu yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde kaptan olarak çıktığı maç için "Unutulmaz bir maçtı" diyen Atiba taraftarın kendisini 'Ahtapot' olarak benzetmesiyle ilgili de şu ifadelerini kullardı: "Ahtapot'a benzetilmek beni mutlu ediyor çünkü ahtapot beni çok iyi tarif ediyor: Çalışkanlığım, ayaklarımla her yere uzanabilmem, top çalmam, alan kapatmam benzetmeye tamamen uyuyor." (Fotomaç)

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