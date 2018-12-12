İşte Beşiktaş'ın Tolgay planı

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın durumu tam bir bilmeceye dönmüş durumda. F.Bahçe, ve G.Saray dışında Avrupa'dan da pek çok talibi olan Tolgay Arslan, Fulya'da altyapı tesislerinde özel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Yönetim ise Tolgay'a gelen teklifler üzerinde kafa yoruyor. Şimdiye kadar hiç resmi teklif gelmese de üç ezeli rakibin de Tolgay'la ilgilenmesi rahatsızlık yaratıyor. Başkan Fikret Orman, Tolgay için F.Bahçe'den Ozan Tufan + 2 milyon euro istedi; Ozan + Nabil Dirar teklifini reddetti. G.Saray'ın Eren Derdiyok'la takas etme fikrine sıcak bakmadı ama Belhanda'nın takasta kullanılmasına sıcak baktığını söyledi.

DİVOCK ORİGİ KIYMETE BİNDİ

Beşiktaş, devre arasında Liverpool'dan Divock Origi'ye sözleşme imzalatmak istiyordu. Fakat Belçikalı oyuncu bir anda açıldı. Everton maçında son 6 dakikada oyuna girdi, galibiyeti getiren golü attı. Burnley deplasmanında 66 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı. Origi ilk 13 haftada hiç forma giymemişti.

GÖKHAN TÖRE FORMA İSTEDİ

Beşiktaşlı Gökhan Töre, Malmö maçında forma istiyor. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken milli oyuncu, Güneş' le yaptığı konuşmada, "Kendimi göstermem için fırsat istiyorum" dedi. Güneş'in de Töre'ye bunun kendisi için son şans olduğunu söylediği ifade edildi.

GÜNEŞ BİZİM BABAMIZ

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan 'Atiba ile Anılar' programına konuk oldu. Tecrübeli teknik adamdan övgü dolu sözlerle bahseden Atiba, "Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. O takımımız için çok önemli şeyler yaptı hatta deyim yerindeyse bizim için 'Baba' gibi" yorumunu yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde kaptan olarak çıktığı maç için "Unutulmaz bir maçtı" diyen Atiba taraftarın kendisini 'Ahtapot' olarak benzetmesiyle ilgili de şu ifadelerini kullardı: "Ahtapot'a benzetilmek beni mutlu ediyor çünkü ahtapot beni çok iyi tarif ediyor: Çalışkanlığım, ayaklarımla her yere uzanabilmem, top çalmam, alan kapatmam benzetmeye tamamen uyuyor." (Fotomaç)

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