İşte Beşiktaş'ın Talisca teklifi... Son söz Benfica'nın!
Beşiktaş, takımı adeta sırtlayan Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını hızlandırdı.
Beşiktaş formasıyla sergilediği etkili futbolla ikinci yarıya damgasını vuran Anderson Talisca, yönetimi harekete geçirdi. Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan ve 20 milyon Euro’luk (93 milyon TL) satın alma opsiyonu 31 Mayıs’ta sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun tapusunu almak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, yeni bir formül belirledi.
Sambacı için Portekiz ekibine ilettiği 10 milyon Euro’luk satın alma teklifi geri çevrilen Kara Kartal, önerisini yeniledi. Başkan Fikret Orman’ın, Portekiz temsilcisine 10 milyon Euro (46 milyon TL) artı sonraki satışından yüzde 25’lik pay önerdiği ortaya çıktı.
PORTEKİZ'İ İSTEMİYOR
Siyah-Beyazlılar’da 2 sezonda 64 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, 31 gollük performans sergilemişti. Kara Kartal’a büyük güç katan Anderson Talisca da kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istiyor.
Konuyla ilgili olarak daha önce açıklamada bulunan Talisca, “Başkan Fikret Orman’a kalmak istediğimi söyledim. Portekiz’e geri dönmek istemiyorum” sözlerini sarf etmişti. (Fanatik)
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