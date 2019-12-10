İşte Beşiktaş'ın Eljif Elmas'ı
Siyah beyazlıların yanı sıra Kasımpaşa, Sporting Lizbon ve Dinamo Zagreb de Ali Adem’i istiyor. Dört kulüp de, bu sezon 17 maçta 2 gol atan defansif orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı.
Efkan Bucak | MADDi sıkıntıları nedeniyle bütçede daralmaya giden, geleceğe yatırım için genç ve yetenekli isimlere yönelen Beşiktaş, gözünü Kuzey Makedonya’ya çevirdi. Kartal, Vardar’ın 19 yaşındaki yıldızı Ali Adem’i takibe aldı.
İZLENDiĞi MAÇTA GOL ATTI
VADAR'ın hafta sonu Shkendija ile oynadığı maçı Beşiktaş’ın yanı sıra Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Sporting Lizbon’un scout’ları izledi. 2-2 sona eren maçta Ali Adem, Vardar’ı 2-1 öne geçiren golü attı.
U21’DE MiLLi OLACAK
Oyuncunun danışmanlığını yapan KA Sport Management adına konuşan menajer Rahman Kice, söz konusu 4 kulüple transfer görüşmelerinin başladığını belirtti. Kice, genç oyuncunun Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı’na da çağrıldığını ekledi.
ELJIF’LE AYNI MEVKiiDE
Ali Adem, F.Bahçe’nin genç yaşta Rabotnicki’den 180 bin Euro’ya alıp Napoli’ye 16 milyon Euro’ya sattığı bir diğer Makedon yetenek Eljif Elmas gibi orta sahada görev alıyor.
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