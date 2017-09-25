IGOR Tudor 91. dakikada oyuncularına, “İşte benim takımım bu” dedi. G.Saray, 1-0 geriye düştüğü maçta Bursa’yı 2-1 yenerken soyunma odasına da sevinç hakimdi. 65’te Mariano ve Latovlevici yani 2 bekini çıkarıp oyuna Feghouli ile Yasin’i alan Tudor, bu hamlesi ile galibiyetin mimarlarından oldu..

Hırvat hocaya ilk tebrik, telefonla arayan sportif direktör Cenk Ergün ve başkan Dursun Özbek’ten geldi.

“MÜTHİŞ REAKSİYON VERDİK”

G.SARAY Başkanı Özbek, büyük bir keyifle izlediği maçın ardından Hırvat hocaya, “Sahada keyifle izlediğimiz ve geriye düştüğünde müthiş bir reaksiyon veren bir Galatasaray vardı. Sizi tebrik ederim. Sergilenen futboldan çok mutluyuz” dedi. Ergün ise, bir anda 3’lü savunmaya dönüp risk alan ve planı kusursuz işleyen Tudor’u kutladı.

Başarılı teknik adam da, gayet ciddi ama bir o kadar da sevinçli şekilde oyuncularına dönüp konuşma yaptı.

ÇANTALARLA EĞLENDİLER!

IGOR Tudor, futbolcularına, “İşte bu benim takımım. Geçen sene hayalini kurduğum takım. Östersunds’a elendiğimizde, ‘Mükemmel bir Galatasaray olacak’ dediğim takım. Oynarken keyif alan ve keyif veren, birbirini seven, saygı duyan, kazansa da kaybetse de asla pes etmeyen, vazgeçmeyen, savaşan ve hırsla oynayan, kazanacağına inanan gerçek bir takım” dedi.

Bu konuşma sonrası odada alkış tufanı koptu. Oyuncular ve Tudor, çelikten yapılan malzeme çantalarını davul gibi kullanarak eğlendi.