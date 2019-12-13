İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son maçların ardından temsilcimiz Medipol Başakşehir son 32 turuna adını yazdırırken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımla birlikte kura çekimine girecek takımların tamamı netleşti.
Grubunu lider tamamlayan Başakşehir, kuraya seri başı olarak katılacak ve grupta karşılaştığı Roma'nın dışında grubunu 2. olarak tamamlayan 11 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın biriyle eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri
APOEL
Leverkusen
Cluj
Club Brugge
Kopenhag
E.Frankfurt
Getafe
Olympiakos
Shakhtar Donetsk
Sporting
Alkmaar
Wolverhampton
Wolfsburg
Rangers
Ludororets
SERİ BAŞI OLANLAR
BAŞAKŞEHİR
Ajax
Arsenal
Basel
Benfica
Celtic
Espanyol
Inter
LASK
Malmö
Salzburg
Sevilla
Manchester United
Gent
Braga
Porto
Başakşehir'in yıldızlarından Edin Visca'yı yakından tanıyalım...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle