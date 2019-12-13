MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
GeriFutbol İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
13.12.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte Başakşehir'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son maçların ardından temsilcimiz Medipol Başakşehir son 32 turuna adını yazdırırken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımla birlikte kura çekimine girecek takımların tamamı netleşti.

Grubunu lider tamamlayan Başakşehir, kuraya seri başı olarak katılacak ve grupta karşılaştığı Roma'nın dışında grubunu 2. olarak tamamlayan 11 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın biriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

APOEL
Leverkusen
Cluj
Club Brugge
Kopenhag
E.Frankfurt
Getafe
Olympiakos
Shakhtar Donetsk
Sporting
Alkmaar
Wolverhampton
Wolfsburg
Rangers
Ludororets

SERİ BAŞI OLANLAR
BAŞAKŞEHİR
Ajax
Arsenal
Basel
Benfica
Celtic
Espanyol
Inter
LASK
Malmö
Salzburg
Sevilla
Manchester United
Gent
Braga
Porto

Başakşehir'in yıldızlarından Edin Visca'yı yakından tanıyalım...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle