İşte Barça'nın yeni forveti! 60 milyon euroya...
La Liga'da 26, şampiyonluğuna konuşan Barcelona, gelecek sezon için ilk transferini de bitirmek üzere.
Forvette Luis Suarez'e alternatif yaratmak isteyen Katalan devi Bundelsiga ekibi Eintracht Frankfurt'ta harikalar yaratan Sırp golcü Luka Jovic'e gözünü dikti.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barça, Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Benfica'nın 21 yaşındaki oyuncusu Jovic için 60 milyon euroyu gözden çıkardı.
Bonservisi Benfica'da olan genç yıldız kiralık oynadığı Frankfurt'ta attığı 22 golle dikkatleri üstüne çekmişti.
Portekiz ekibi Benfica, Jovic'i 2015/2016 sezonun devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 1,75 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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