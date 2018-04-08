İşte Aziz Yıldırım'ın ilk transferi! Önce onu getirecek...
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, tekrar koltuğa oturursa takıma getireceği ilk ismi belirledi.
Yapılan transferler yüzünden son dönemde yüzü gülmeyen Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, scout ekibinin başına “hata şansı sıfır” bir isim getirmek için düğmeye bastı. O ismi de Portekiz’de buldu. Gaitan, Salvio, Oblak, Witsel, Garay ve Talisca gibi isimleri ortaya çıkaran Benfica’nın baş scout’ı Jose Boto…
Scout’ın öneminin zirve yaptığı son dönemde Boto’nun bir talibi daha var: Shakhtar. Lucescu’nun takımdan ayrıldığı günden bu yana bir türlü üst düzey oyuncu transferi yapamayan Ukrayna ekibi, Boto’ya bir scout için ödenebilecek en yüksek rakamı teklif etti.
İTİRAF ETTİ
Fenerbahçe ise Boto’ya rakam konusunda sınırlama getirmezken, asıl hamle ise Portekizli ismin kurmak istediği ekibi ve sistemi için kendisine yıllık 1 milyon Euro’luk bütçe sözü verilmesi oldu. Boto’nun bu bütçe ile dünyanın en gelişmiş scouting sistemini kurmayı başarabileceğini de kendisiyle yapılan ilk görüşmede itiraf ettiği ise gelen bilgiler arasında. (Ajansspor)
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