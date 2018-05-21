İşte Aykut Kocaman'ın istifa sebebi!
Öncelikle başkan adaylarının önünü açmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın istifa düşüncesinin arkasındaki diğer etken ise tribünlerin sürekli protestoya hazır olması.
Ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti ile teselli bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında birkaç gün düşündükten sonra geleceğiyle ilgili karar vereceğini söylemişti.
Bu açıklamasıyla istifa edeceğinin sinyalini veren Kocaman'ın bu kararının perde arkasında yatan iki gerçek var. Kocaman'ın asıl amacı seçim öncesi istifa ederek her iki adayın da projelerine ilişkin önlerini açmak... Takımda birçok sorunu tamir etmesine ve göreve devam etmek istemesine rağmen başkan adaylarının elini rahatlatmak için böyle bir karara yakın duruyor.
SON MAÇTAKİ PROTESTO BARDAĞI TAŞIRDI
Kocaman'ın basın toplantısında dillendirdiği, "Kendisiyle ilgili diğer etken" ise Fenerbahçe tribünleri... Alınan kötü sonuçların ardından, golün gelmediği her maçta futbolcuların yuhalanması, rakip takım futbolcularının (Moussa Sow) maç devam ederken, alkışlanması hocayı bu noktaya getirdi. Son Konya maçında G.Saray golü gelene kadar takıma destek veren taraftarın bir anda protestoya başlaması ise bardağı taşıran son damla oldu. Kocaman bu noktada maçın 3-0'dan 3-2'ye geldiğini hatırlatıyor ve Şampiyonlar Ligi biletinin elden kaçmak üzere olduğunu vurguluyor. (Sabah)
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