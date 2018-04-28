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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.04.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

İşte Aykut Kocaman'ın gönlünden geçen derbi skoru!

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İşte Aykut Kocaman'ın gönlünden geçen derbi skoru!

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçerek ligin zirvesini şekillendirecek yarınki Galatasaray-Beşiktaş derbisini rahat bir şekilde izlemek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı hafta içinde öğrencilerine, ‘G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı bir kenara bırakın. Kasımpaşa karşılaşmasına konsantre olun. Kalan 4 maçımızı kazanırsak iddialı duruma geliriz. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğa ulaşabiliriz” diyerek uyarılarda bulundu.

4 MAÇI KAZANMALIYIZ
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın teknik heyeti ile yaptığı değerlendirme toplantısında ise Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Öncelikle kalan 4 maçımızı da kazanmalıyız. Biz Kasımpaşa’ya puan kaybedersek derbinin hiçbir anlamı kalmaz. Kasımpaşa’yı yenmemiz durumunda ise derbinin berabere bitmesi bizim için en iyi sonuç olur. Bu skora sevinirim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

BİR ADIM YAKLAŞACAK
Derbide beraberliğin çıkması ise Başakşehir ve F.Bahçe’ye yarayacak. Ligin 3’üncü ve 4’üncü sırasında bulunan iki ekip, ilk iki sıradaki rakiplerinin birbirine çelme takması ve kendi maçlarını kazanmaları durumunda rahat bir nefes alacak. Başakşehir, olası Osmanlı galibiyetinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak, F.Bahçe ise Kasımpaşa’yı yenmesi halinde puanını 63’e yükselterek Başakşehir ile 2, G.Saray ile 1, Beşiktaş ile ise aynı puanda kritik haftayı kârlı kapatacak. (Akşam)

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