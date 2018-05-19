İşte Avrupa'ya gidecek takımlar...
Spor Toto Süper Lig'de İlhan Cavcav Sezonu'nda Galatasaray şampiyon oldu. Peki hangi takım hangi Avrupa kupasına katılacak?
Spor Toto Süper Lig'in 2017-18 sezonunun şampiyonlu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılmaya hak kazandı.
Konyaspor'u yenen Fenerbahçe ikinci oldu. Sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için öne eleme maçları oynayacak.
Üçüncü olan Medipol Başakşehir ve dördüncü olan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak. Akhisarspor ise Türkiye Kupası şampiyonu olduğu için direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle