Serie A’ya geçen sezon sonunda yükselen Benevento hem maçı hem de kırmızı kart gören sol beki Luca Antei’yi kaybetti.
2005’te kurulan Benevento tarihinde ilk kez Serie A’da mücadele ediyor. Benevento kentinin tarihte ‘Cadılar Şehri’ olarak anılmasından dolayı takımın da logosunda süpürgesine binen bir cadı yer almakta. Takımın da lakabı bu nedenle, İtalyanca’da erkek cadı anlamına gelen ‘Stregoni’.
Avrupa Liglerinde lig sonuncuları
En iyi 5 lig
C.Palace 8 3
Metz 9 3
Köln 8 1
Malaga 8 1
Benevento 8 0
Diğerleri
Estoril 8 6
Sparta 8 5
Oostende 10 5
Osmanlıspor 8 4
Partick 9 3
Larissa 7 3