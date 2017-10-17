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İşte Avrupa'nın en kötü takımı

Serie A’da dün oynanan maçta deplasmanda Hellas Verona’ya 1-0 yenilen Benevento, sekizinci maçını da kaybetti. Sarı kırmızılı ekip böylece Avrupa’nın 5 büyük liginde puan alamayan tek ekip oldu. Nitekim İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya’nın en üst liglerinde tüm takımlar en azından bir puan aldı.

Efkan BUCAK
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Serie A’ya geçen sezon sonunda yükselen Benevento hem maçı hem de kırmızı kart gören sol beki Luca Antei’yi kaybetti.

2005’te kurulan Benevento tarihinde ilk kez Serie A’da mücadele ediyor. Benevento kentinin tarihte ‘Cadılar Şehri’ olarak anılmasından dolayı takımın da logosunda süpürgesine binen bir cadı yer almakta. Takımın da lakabı bu nedenle, İtalyanca’da erkek cadı anlamına gelen ‘Stregoni’.

Avrupa Liglerinde lig sonuncuları

En iyi 5 lig
C.Palace     8       3
Metz 9       3
Köln  8       1
Malaga      8       1
Benevento 8       0

Diğerleri
Estoril        8       6
Sparta        8       5
Oostende  10     5
Osmanlıspor       8       4
Partick       9       3
Larissa       7       3

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