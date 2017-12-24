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İşte Aubameyang'ın işaret ettiği kulüp! Herkes onu konuşuyor

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Pierre Emerick Aubameyang, geleceği ile ilgili ilk kez kendi ağzından konuştu. Gabonlu golcü, devre arasında dünya transfer piyasasını sallayabilecek bir gelişmenin yaşanabileceğini söyledi.

Hürriyet Haber
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Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 23 maçta 21 gol kaydeden Pierre Emerick Aubameyang'ın adı son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.

Dortmund ile sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Gabonlu yıldız, olası bir transfer ile ilgili ilk defa kendi ağzından konuşurken ara transfer dönemine yönelik de ipuçları verdi.

"Kış döneminde her şey olabilir." diyen Aubameyang, "Herkes biliyor ki Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın yerine oyuncu arıyor." sözleriyle Madrid ekibine transfer olabileceğini ima etti.

Performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu, Dortmund tarihinin en golcü üçüncü ismi konumunda bulunuyor. (Fanatik)

Transfer HaberleriBundesliga

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