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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
18.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İşte Aslan'ın yeni Ozan'ı

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İşte Aslan'ın yeni Ozan'ı

Altyapıdan yetiştirdiği Ozan Kabak’ı devre arasında 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a satan Galatasaray, tıpkı bu oyuncu gibi gelecek vadeden bir ismi sessiz sedasız kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılılar, Nijerya’nın Enyaba Aba Kulübü’nde  forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor ile anlaştı. Galatasaray scout ekibinin 9 aydır takip ettiği 1.94 metre boyundaki Ozornwafor’un maçlarını teknik direktör Fatih Terim’in de izlediği ve transferine onay verdiği bildirildi.

U20 Dünya Kupası’nda oynayacak

Bonservisi Enyaba Aba Kulübü’nden 250 bin dolara alınan Ozornwafor’a yıllık 100 bin dolar ödenecek. Nijerya U20 Milli Takımı’nda forma giyen genç futbolcu, 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Polonya’da yapılacak U20 Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Son derece
düşük bir maliyete transfer edilen Ozornwafor burada başarılı performans gösterdiği tadirde fiyatı çok kısa sürede milyon dolarlara yükselecek ve Galatasaray çok kârlı bir anlaşma yapmış olacak. Sarı kırmızılı kulüp, yaz transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Ozornwafor’la resmi sözleşme imzalayacak.

Yaz kampına götürülecek

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın yeni Ozan Kabak’ı olarak nitelenen Nijeryalı futbolcuyu sezon öncesinde takımla birlikte kampa götürecek. Ozornwafor burada hem fiziksel olarak güçlenecek hem de sarı kırmızılı kulübe uyum sağlayacak. Her yıl en az bir genç futbolcuyu A takıma kazandırmayı çok istediğini daha önce defalarca dile getiren Terim, Ozornwafor’u gelecek sezon oynatmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, Ozornwafor gibi genç ve gelecek vadeden futbolcu arayışını dünyanın dört bir yanında sürdürüyor.

İşte Aslanın yeni Ozanı

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