İşte Arda Turan'ın 'Fatih Terim' yorumu!

Milli futbolcuya yakınlığıyla bilinen eski futbolcu Sedat Yeşilkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaptan, 3-4 gün önce Galatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir" ifadelerini kullandığını söyledi.

En Çok Oynanan Bahis 132 Galatasaray - Göztepe 3 MS1 1,20 5238 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 132 Galatasaray - Göztepe 3 11,20 %77,28 X4,30 %6,25 28,00 %16,47

Yeşilkaya, yaptığı paylaşımda, "Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce Galatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Hatırlanacağı üzere Arda Turan'ın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Milli futbolcunun transferinin Terim'in gelişinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. (Yeni Şafak)

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