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İşte Arda Turan'ın 'Fatih Terim' yorumu!

Galatasaray'da Fatih Terim'in takıma geri dönüşü sonrasında Arda Turan'ın sarı kırmızılılara transferinin zor olduğu ve kapıların kapandığı ifade edilmişti. Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

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Milli futbolcuya yakınlığıyla bilinen eski futbolcu Sedat Yeşilkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaptan, 3-4 gün önce Galatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir" ifadelerini kullandığını söyledi.

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Yeşilkaya, yaptığı paylaşımda, "Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce Galatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Hatırlanacağı üzere Arda Turan'ın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Milli futbolcunun transferinin Terim'in gelişinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. (Yeni Şafak)

 

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