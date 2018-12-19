İşte Ankaragücü'nün yeni hocası
Sivasspor maçı sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail'in Kartal'ın yaptığı açıklamalar sonrası tecrübeli hocanın görevine son verilmişti.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaştı.
Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş getirildi. Sezona İzmir temsilcisi Göztepe'nin başında başlayan Bektaş, geçtiğimiz haftalarda görevden alınmıştı.
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