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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.09.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

İşte Abdullah Avcı'nın saha içindeki yeni lideri!

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İşte Abdullah Avcı'nın saha içindeki yeni lideri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın pas oyununda Elneny'e tam yetki verdiği ve takımı yönlendiren isim olmasını istediği öğrenildi. Avcı “Kapasitesinden hiç şüphem yok. Sadece maç eksiği var...” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kurmayları oyuncuların performanslarını değerlendirmeye aldı. Yeni transferlerden Muhammed Elneny'nin oyun bilgisi ile teknik kapasitesi beğeni kazandı. Mısırlı'nın kendini göstermek için çaba sarf etmesi ve yüksak top tekniği taktir topladı.

KAPASİTESİNE İNANIYOR...

Avcı ve kurmayları pas oyununda Elneny'ye tam yetki verdiği takımı yönlendiren isim olmasını istediği öğrenildi. Avcı'nın "Kapasitesi için hiçbir şüphem yok. Sadece maç eksiği var. Bu da kısa sürede çözülebilir" dediği bildirildi.

BU ZEMİN MUTLAKA DÜZELMELİ

Beşiktaş Teknik direktörü Abdullah Avcı, Vodafone Park'ın zeminin iyileştirilmesinin en hızlı bir şekilde yapılmasını istedi. Türkiye- Andorra maçının da burada oynanması Avcı'nın moralini biraz bozmuştu.

İşte Abdullah Avcının saha içindeki yeni lideri

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