İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİstatistiklere göre şampiyon Başakşehir!
GeriFutbol İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
20.02.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir!

İstatistikler, Süper Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir'i mutlu son için favori gösteriyor.

1987 senesinde üç puanlı sisteme geçilen Süper Lig'de 1994-95 sezonundan bu yana 18 takım mücadele ediyor.

18 takımlı 3 puanlı sistemde oynanan 24 sezon incelendiğinde 22. haftayı 6 ve üzeri puan farkıyla zirvede kapatan takımlar 34. hafta sonunda şampiyon oluyor.

1999-2000 sezonunda 22. haftada takipçisi Beşiktaş'a puan tablosunda 57-46 üstünlük sağlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.

2006-07 sezonunda Fenerbahçe 22. hafta geride kalırken Galatasaray'ın 6 puan önünde liderdi ve şampiyon olmasını bildi.

2012-13 sezonunda ise 22. hafta Fenerbahçe'ye zirvede 6 puan fark atan Galatasaray zafere ulaştı.

M. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor galibiyetinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...

Abdullah Avcı'dan hakem açıklaması Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor deplasmanında kazanmanın çok değerli olduğunu söyledi. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimi ile ilgi soru üzerine Avcı, "Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım. Rakibin oyuncumuzun ayağının kaydığı pozisyon dışında pozisyonu var mıydı? Yok değil mi? Girdiğimiz ise 6-7 pozisyon var. Bence oyun tarafından bakarsak daha değerli olur" yorumunu yaptı.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 154Beşiktaş - Fenerbahçe
    3
    MS1
    1,60
    2669kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu

Videosunu Trump paylaşınca olay oldu! Afrikalı kadın...

İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir!