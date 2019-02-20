İstatistiklere göre şampiyon Başakşehir!
İstatistikler, Süper Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir'i mutlu son için favori gösteriyor.
1987 senesinde üç puanlı sisteme geçilen Süper Lig'de 1994-95 sezonundan bu yana 18 takım mücadele ediyor.
18 takımlı 3 puanlı sistemde oynanan 24 sezon incelendiğinde 22. haftayı 6 ve üzeri puan farkıyla zirvede kapatan takımlar 34. hafta sonunda şampiyon oluyor.
1999-2000 sezonunda 22. haftada takipçisi Beşiktaş'a puan tablosunda 57-46 üstünlük sağlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.
2006-07 sezonunda Fenerbahçe 22. hafta geride kalırken Galatasaray'ın 6 puan önünde liderdi ve şampiyon olmasını bildi.
2012-13 sezonunda ise 22. hafta Fenerbahçe'ye zirvede 6 puan fark atan Galatasaray zafere ulaştı.
M. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor galibiyetinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...
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