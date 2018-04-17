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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.04.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

İstanbul’un kalbinde Off-Road heyecanı  

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İstanbul’un kalbinde Off-Road heyecanı  

Turkcell Platinum, Yaban Akademi işbirliğiyle müşterilerine sunduğu doğa sporları aktivitelerine bir yenisini daha ekleyerek Off-Road heyecanını şehrin göbeğine taşıdı.

Maslak’ta açılan ve herkesin deneyimine açık olan 200 dönümlük arazinin üzerine kurulu Turkcell Platinum Off-Road Park’ta, yarış pist ve deneyim alanın yanı sıra eğitim alanları da bulunuyor. 

Müşterilerine, şehrin ve yoğun iş temposunun stresinden arınacakları, doğada yakınlarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri birbirinden farklı alternatifler sunan Turkcell Platinum, outdoor alanında en çok ilgi duyulan alanlarından biri olan Off-Road aktivitesini şehrin kalbine taşıyor. Bu amaçla Maslak’ta Yaban Akademi işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Platinum Off-Road Park, yarış severlerin kullanımına açıldı.  200 dönümlük arazinin üzerine kurulu Off-Road Park’ta, yarış pist ve deneyim alanın yanı sıra eğitim alanları da bulunuyor.

Şehrin ortasında Off-Road heyecanı sunan Turkcell Platinum, pisti kullanmak isteyen  müşterilerine de ayrıcalıklar sunuyor. Müşteriler pist kullanımlarında ve eğitimlerinde indirim ayrıcalığıyla faydalanırken, otoparkı da ücretsiz kullanabiliyor. Alanda değişik zorluk seviyelerine göre eğitimler alma imkânı da bulunuyor. İleri seviyedeki Off-Road sürücülerinin pratik yapıp kendilerini geliştirmelerine uygun olarak tasarlanan istasyonlarda profesyoneller kendi başına antrenman yapabiliyor.

Yeni açılan Turkcell Platinum Off-Road Park ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi:

“Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum’da hayata geçirdiğimiz sürpriz yeniliklerle müşterilerimizi şaşırtmaya devam ediyoruz. Turkcell Platinum ile tam 14 yıldır müşterilerimizin hayatına nasıl daha fazla keyif, konfor ve hız katabileceğimizin üzerine çalışıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde Turkcell Platinum müşterilerine şehrin ortasında şehrin karmaşasından kaçış fırsatı yaratırken, kendilerine Off-Road Park’a ayrıcalıklı giriş imkânı tanıyoruz. Platinum’a her geçen gün eklediğimiz yeni ayrıcalıklarla müşterilerimize daha zengin bir dünya sunuyoruz. Turkcell Platinum’la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz.”

Off-Road konusunda yetkin ve deneyimli eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde katılımcıların yanlarında herhangi bir ekipman getirmesine gerek olmuyor. Off-Road aracı da dahil tüm ihtiyaçlar organizasyon tarafından alanda karşılanıyor. İsteyen özel olarak Off-Road için modifiye edilmiş araçları kullanabilirken, isteyen de Off-Road’a uygun ise kendi aracıyla katılabiliyor. Ayrıca pistte, deneyim sahibine eşlik edecek misafirler için de bir kafe yer alıyor.

Turkcell Platinum Off-Road Park’a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak istediği kadar pisti kullanabilirken, eğitim paketleri de satın alabiliyor.  Bunun yanı sıra her hafta 30 Turkcell Platinum kullanıcısı, çift kişilik Off-Road eğitimi kazanma ayrıcalığını yaşayacak. Yüzde 50 indirim kodu ve çift kişilik eğitim şansı için Turkcell Platinum uygulamasına girmek yeterli olacak.

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