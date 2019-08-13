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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

İstanbul'u UEFA Süper Kupa heyecanı sardı

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İstanbul'u UEFA Süper Kupa heyecanı sardı

İstanbul, yarın akşam İngiliz devleri Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalini bekliyor. Şehirde tüm hazırlıklar sürerken, tarihi maç öncesi stat çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.


2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde yarınki maç günü adeta kuş uçurtulmayacak. Stat çevresindeki yollar, yarın saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TAKIMLAR MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
Karşılaşma için İstanbul'a ilk olarak Chelsea takımı geldi. İstanbul Havalimanı'na gece 01.00 sularında inen İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri eşliğinde direkt olarak aprona gelen otobüsle Beşiktaş'taki kamp yapacağı otele gitti. Otelde kampa giren Maviler, bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Liverpool'un ise bugün saat 16.00'da İstanbul'a inmesi bekleniyor. Liverpool, havalimanından direkt olarak Beşiktaş'ta konaklayacağı otele geçecek ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek.

BASIN MENSUPLARI İÇİN MERKEZ KURULDU
Öte yandan maçı takip etmek için dünyanın birçok yerinden İstanbul'a gelen basın mensupları için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir merkez kuruldu. Karşılaşma için akreditasyon başvuruları UEFA tarafından kabul edilen basın mensupları, buraya gelerek giriş kartlarını alabilecek.

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